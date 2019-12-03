Trump'tan Macron'un NATO sözlerine tepki

03 Aralık 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz hafta yaptığı 'NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti' sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı" ifadelerini kullandı.

Trump, NATO'ya en fazla ihtiyaç duyan ülkelerin başında Fransa'nın geldiğini belirterek, "Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli" şeklinde konuştu. ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil.

Türkiye'yle iyi ilişkilerimiz var. Yeterince uzun süre sınırlarında kaldık, artık sınırlarından çekildik. İyi iş çıkarıyorlar.

Bagdadi operasyonunda Türkiye çok yardımcı oldu. Daha iyisini yapamazdı, daha fazla destek veremezdi.