Trump'tan Mamdani yorumu: Çaresine bakacağız

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda konuştu. Trump, New York Belediye Başkanlığı'na seçilen ilk Müslüman olan Demokrat Parti adayı Zohran Mamdani'yi hedef aldı. ABD halkının kendisini başkan seçerek egemenliğini geri kazandığını söyleyen Trump, "Dün gece New York'ta egemenliğimizin bir kısmını kaybettik. Ama bununla ilgileneceğiz" dedi.

Mamdani'nin yaşam maliyetini düşürme vaatleriyle yürüttüğü seçim kampanyasını üstü kapalı şekilde eleştiren Trump, belediye başkanları ve valilerin ABD'de fiyatları düşürmeye çalışacaklarını ve bunun için övgü alacaklarını ancak "hiçbir şey yapmadıklarını" ifade etti.

"Amerikalılar 'komünizm ve sağduyu' arasında seçim yapmak zorunda"

Trump, dün geceki seçim sonuçlarının ardından iki parti arasındaki farkın daha net olduğunu belirterek, "Amerikalılar 'komünizm ve sağduyu' arasında seçim yapmak zorunda. Rakiplerimiz ekonomik bir kabus sunarken, biz ekonomik bir başarı sunuyoruz. Onlar Amerika'yı son sıraya koyarken, biz Amerika'yı ilk sıraya koyuyoruz" dedi.

Mamdani'nin "komünist" olduğunu öne süren Trump, "Sosyalisti atladık ve yerine bir komünisti yerleştirdik" ifadelerini kullandı. Trump, Mamdani'nin zaferi nedeniyle New Yorkluların "komünizmden" kaçacaklarını belirterek, "Umarım New York için iyi sonuçlanır" dedi.

Mamdani, "komünist" olduğunu reddediyor ve kendisini "demokratik sosyalizm" ile özdeşleştiriyor. Söz konusu ideolojinin net bir tanımı yok, ancak esasen şirketlere değil, işçilere ses vermek anlamına geliyor. Mamdani, genişletilmiş sosyal programların masraflarını karşılamak için milyonerlere vergi uygulayacağına söz vermişti.

New York'ta ilk Müslüman belediye başkanı

Demokrat Parti adayı ve ilk Müslüman New York Belediye Başkanı olan Mamdani, oyların yaklaşık yüzde 54'ünü alarak zaferini ilan etmişti. Queens merkezli kampanyasıyla geniş bir seçmen kitlesine ulaşan Uganda doğumlu ve Hindistan kökenli ebeveynlere sahip olan Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı, Afrika doğumlu ilk belediye başkanı ve Güney Asya kökenli ilk belediye başkanı unvanlarına sahip oldu. Seçimlerde Mamdani'nin en yakın rakibi bağımsız aday New York'un eski Valisi Andrew Cuomo ise oyların yaklaşık yüzde 40'ını almıştı.