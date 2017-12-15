Trump'tan medyada dev anlaşmaya destek

15 Aralık 2017

Medya dünyasında büyük heyecan yaratan Disney'in 21st Century Fox'u 66 milyar dolara satın almasını öngören anlaşmaya ABD Başkanı Donald Trump'tan da destek geldi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Disney'in Rupert Murdoch'a ait 21st Century Fox'un varlıklarının büyük bölümünü satın aldığı anlaşmayı desteklediği belirtildi.

Beyaz Saray sözcüsü Sarah Sanders, "Başkan bugün Rupert Murdoch ile telefonda görüştü ve kendisini tebrik etti. Başkan Trump, anlaşmanın istihdam için harika bir şey olduğuna inanıyor" dedi.

Fox News televizyon kanalı, Trump'a yakın muhafazakar bir yayın kuruluşu olarak tanınıyor.

Öte yandan 66 milyar dolarlık anlaşma, Adalet Bakanlığı'na bağlı regülatörler tarafından gözden geçirilecek.



Trump daha önce AT&T Inc ve Time Warner'ın birleşmesini öngören anlaşmaya karşı çıkmıştı. Adalet Bakanlığı da, ABD Başkanı'nın sık sık "yalan haber yapmakla" suçladığı CNN'in sahibi olan Time Warner'ın AT&T ile birleşmesini öngören anlaşmaya karşı dava açmıştı.

Disney ve 21st Century Fox'tan 66 milyar dolarlık anlaşma