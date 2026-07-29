Trump'tan misilleme mesajı: Saldırıya çok sert karşılık vereceğiz

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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısının ardından gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Mısır'da ABD'ye ait bir LNG tankerine yapılan dron saldırısının İran kaynaklı olup olmadığı sorusuna Trump, "Konuyla ilgili bilgilendirildim. Durum hemen hemen aynı görünüyor ancak netleşecek." yanıtını verdi.

ABD Başkanı, İran'ı hedef alarak "Onlara (İran'a) çok sert bir darbe indireceğiz çünkü sıra bizde. Bunun olacağını biliyorlar ama yapabilecekleri bir şey yok." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu saldırıyı farklı bir grubun düzenlediğini ve kendilerinden hemen özür dilediklerini belirten Trump, buna karşın tanker saldırısına karşılık vermek durumunda olduklarını kaydetti.

Trump, İran'ın dün gece ABD hedeflerine 5 roket fırlatmaya çalıştığını, roketlerin tamamının etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Orta Doğu'daki Amerikan askerlerine veya tesislerine yönelik saldırıların, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönündeki bir soruya cevap veren ABD Başkanı Trump, "Ben böyle bir şey görmüyorum. Hayır, geri çekilmiyoruz." dedi.

Trump, İran’a yönelik gümrük tarifeleri getirilmesini istediğini dile getirdi.

İran'ın Çin'den 400 roket rampası alacağı yönündeki haberlerin sorulması üzerine ABD Başkanı, "Bu benim için şaşırtıcı olurdu. (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) Bana bu işe karışmayacağını söylemişti. Benim oldukça hayal kırıklığına uğrayacağımı biliyor." diye konuştu.

Zelenskiy'e "savaşı bitir" çağrısı

Trump, bir soru üzerine dün Beyaz Saray'da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile iyi bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Zelenskiy ile şu anda çok iyi anlaştığını belirten Trump, "Ona 'savaşı bitir' dedim." değerlendirmesini yaptı.