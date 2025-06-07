Trump'tan, Musk'a kırmızı kart! Tesla'sını satmayı düşünüyor

CBS News'in Beyaz Saray'dan üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump, bir dönem Elon Musk'a destek amacıyla satın aldığı kırmızı Tesla aracını satmayı değerlendiriyor.

Söz konusu aracın haftalardır Beyaz Saray otoparkında park halinde olduğu belirtildi.

Trump ve Musk arasında neler oldu?

İki isim arasında sosyal medya üzerinden zaman zaman hakaret ve suçlamalara varan açıklamalar yaşanmıştı. Gerilimin son halkası ise 5 Haziran Perşembe günü Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Beyaz Saray ziyareti sırasında geldi. Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Musk'a dair "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmeyeceğini bilmiyorum" dedi ve Musk'ın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

Bu açıklamalara sosyal medya platformu X üzerinden yanıt veren Musk ise Trump'ı sert şekilde eleştirdi. Ayrıca, Trump'ın adının Jeffrey Epstein belgelerinde geçtiğini iddia etti. Epstein, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanırken cezaevinde hayatını kaybetmişti.

Tesla hisselerinde kayıp yaşandı

Söz konusu gelişmelerin ardından Tesla hisseleri de yüzde 14'lük değer kaybı yaşadı. Şirketin piyasa değeri bir günde yaklaşık 153 milyar dolar düştü ve toplam değeri 1 trilyon doların altına geriledi.