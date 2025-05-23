Trump’tan nükleer enerjiye yeşil ışık: Ulusal acil durum ilanı yolda

ABD Başkanı Donald Trump’ın, nükleer enerji sektörünü yeniden canlandıracak bir dizi kararnameyi bugün imzalaması bekleniyor.

Beyaz Saray kaynaklarına göre kararname, yeni nükleer reaktörlerin onay süreçlerini hızlandırmayı, yakıt tedarik zincirlerini güçlendirmeyi ve ABD’nin nükleer alandaki dışa bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Kararname, ABD’nin Rusya ve Çin’e olan uranyum ve gelişmiş reaktör teknolojileri bağımlılığına dikkat çekerek, bu durumu “ulusal bir acil durum” olarak tanımlıyor.

Trump yönetimi, bu kapsamda Soğuk Savaş döneminden kalma Savunma Üretim Yasasına başvuracak.

Enerji Bakanı Chris Wright, yapay zekâ teknolojilerindeki büyümenin enerji altyapısı üzerindeki etkisini “Manhattan Projesi 2” olarak nitelendirdi.

Wright’a göre, bu yeni dönemde veri merkezleri ve yapay zekâ sistemlerinin ihtiyaç duyduğu devasa enerji, nükleer yatırımları kaçınılmaz hale getiriyor.

Kararname ile öne çıkan başlıklar şunlar:

* Kurumlar, yeni nükleer reaktörlerin izinlendirilmesi ve yerleştirilmesi konusunda yönlendirilecek.

* Enerji ve Savunma Bakanlıkları, federal arazileri nükleer projeler için belirleyecek ve inşaat süreçlerini hızlandıracak.

* Enerji Bakanlığı, reaktörlerin inşası için kredi garantileri ve doğrudan krediler sağlayacak.

Trump, ilk başkanlık döneminde yalnızca Georgia’daki büyük bir nükleer enerji santrali için Kredi Programları Ofisi’ni devreye sokmuştu. Yeni dönemde bu programın genişletilerek kullanılması bekleniyor.