Trump'tan Obamacare'i zayıflatacak yeni adım

13 Ekim 2017

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare olarak bilinen sağlık sigorta sitemini iptal etmek için aldığı yeni bir kararla, düşük gelirli hastaların sağlık sigortası için sigorta şirketlerine yapılan sübvansiyonu kesti. Trump'ın dün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle attığı bu adım, eski başkan Barack Obama'nın en popüler projesi olan ve 20 milyon Amerikalıya sağlık sigortası sağlayan Obamacare'i zayıflatacak en kesin girişim oldu.

Trump'ın kararıyla Obamacare'de düşük gelirli sigortalıların tıbbi giderleri için ödedikleri katkı payı karşılığında devletin sigorta şirketlerine ödemeyi taahhüt ettiği destek kesilmiş oluyor. Beyaz Saray dün yaptığı açıklamada, bundan böyle söz konusu destek ödemelerinin yapılmasının yasal olarak mümkün olmadığını duyurdu.

Öte yandan Trump, küçük şirketlerin birleşerek çalışanları için çok ucuz ancak çok zayıf teminatlı sigorta poliçelerini istedikleri eyaletten alabilmelerini sağlayan bir başka kararnameyi de dün imzaladı. Bu poliçeler Obamacare standartlarıyla uyumlu değil.

Demokrat Partili Kongre üyelerinin tepki gösterdiği karara karşı, New York ve California eyaletlerinin valileri dava açacaklarını söylediler. Demokrat Parti'nin Senato lideri Chuck Schurmer ve Temsilciler Meclisi lideri Nancy Pelosi ortak bir açıklamayla, sübvansiyonların kesilmesini eleştirdiler ve "Bu, Amerika'nın her köşesindeki orta sınıf ve işçi ailelerine yönelik çok kapsamlı ve anlamsız bir sabotaj eylemidir" dediler. New York eyaleti başsavcısı Eric T. Schneiderman ise, yazılı bir açıklama yaparak, karara karşı dava açmak için diğer eyalet başsavcılarına öncülük yapabileceğini söyledi.

Trump'ın, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında verdiği sözü tutarak Obamacare'i iptal etme ve yerine başka bir sistem getirme girişimleri Cumhuriyetçi Parti'nin bütün çabalarına rağmen şimdiye kadar başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Reuters