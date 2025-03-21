Trump'tan olay karar! Eğitim Bakanlığı'nı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasına yönelik kararname imzaladı. ABD'nin eğitim alanında olması gereken yerde olmadığını ve bu noktada yapılması gereken çok iş olduğunu anlatan Trump, eyalet yönetimlerinin zaten eğitim alanındaki asıl unsurlar olduğunu kaydetti.

Eyaletlere devredilmeli

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda, federal yönetimin eğitim alanından çekilmesini ve bu sorumluluğun tamamen eyaletlere verilmesini savunmuştu. Başkan, eğitim politikasını yerel yönetimlere devretmenin Amerika için daha etkili olacağını belirtiyor.

Eğitim Bakanlığı 1980 yılında kurulmuştu.