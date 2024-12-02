Trump'tan Orta Doğu cehennemi yaşayacak uyarısı: Rehineler 20 Ocak'tan önce bırakılmazsa...

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Gazze'deki rehineler 20 Ocak'tan önce bırakılmazsa Ortadoğu cehennemi yaşayacak" dedi.

Gazze'deki İsrailli esirleri görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını görüştüğünü belirtti.

Trump, Gazze Şeridi’ndeki esirler hakkında yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı olarak görevi üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehinelerin serbest bırakılmaması halinde, Orta Doğu'da ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular için ciddi sonuçlar olacak” dedi. Trump ile Sara Netanyahu, Florida'da düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan eş Netanyahu, ABD ile İsrail arasındaki dostluk ve ilişkileri ele aldıklarını ifade etti.

Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin durumunu da gündeme getirdiğini ve bu esirlerin serbest bırakılması için acilen harekete geçilmesi gerektiğini Trump'a ilettiğini kaydetti.