Trump'tan Pakistan-Afganistan açıklaması! 'Gerilimi hızlıca çözeceğim'

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Afganistan arasında son dönemde artan gerilimin kısa sürede çözüleceğini belirtti.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 47. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi marjında konuşan Trump, iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi. Trump, "Pakistan ile Afganistan'ın (müzakerelere) başladığını duydum. Fakat bunun çok çabuk çözülmesini sağlayacağım" ifadelerini kullanarak Pakistanlı liderler için “Harika insanlar” yorumunda bulundu.

Gerilim Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda yumuşadı

Pakistan ile Afganistan arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından 15 Ekim'de duyurulan 48 saatlik ateşkes, Türkiye ve Katar'ın arabuluculuğunda Doha'da yürütülen müzakereler sonucunda uzatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, MİT Başkanı İbrahim Kalın da görüşmelere katılmıştı. 14 saat süren müzakerelerde taraflar ateşkesin devamı ve sınır anlaşmazlıklarının çözümü konusunda uzlaşmaya varmıştı.

Tarafların oluşturduğu teknik komitenin ilk toplantısının İstanbul'da yapılması kararlaştırılmış, Pakistan basını heyetlerin dün bu kapsamda İstanbul'da bir araya geldiğini aktarmıştı. Ancak toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.