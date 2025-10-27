Trump'tan parlamento seçimlerini kazanan Arjantin liderine tebrik 

The Hill gazetesinin haberine göre Trump, Asya turu kapsamında Air Force One uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Arjantin'de dün düzenlenen parlamento seçimlerine değinen Trump, "Kazananı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir zafer. Bizden çok yardım aldı. Çok yardım aldı. Ona destek verdim, çok güçlü bir destek. İnsanlar kazanmasının zor olacağını düşünüyordu. Ve sadece kazanmakla kalmadı, büyük bir farkla kazandı." diye konuştu.

ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından da konuya ilişkin paylaşımda bulunan Trump, "Trump destekli aday" olarak nitelediği Milei'ye seçimden zaferle ayrılmasından dolayı tebriklerini iletti.

Arjantin'de düzenlenen parlamento seçimlerini, ilk belirlemelere göre Devlet Başkanı Javier Milei liderliğindeki iktidar partisi La Libertad Avanza (İlerleyen Özgürlük)​​​​​​​ kazanmıştı.

Milei'nin partisi, başkent Buenos Aires olmak üzere Cordoba, Santa Fe ve Mendoza gibi önemli eyalet ve bölgelerde de başarı elde etmişti.