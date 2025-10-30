Trump’tan Pentagon’a nükleer test talimatı! Eşit şartlarda hareket edeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore’nin Busan kentinde gerçekleştireceği görüşme öncesinde, ABD Savunma Bakanlığı’na nükleer silah testlerinin yeniden başlatılması yönünde talimat verdiğini açıkladı. Trump’ın açıklaması, ABD-Çin zirvesi öncesinde uluslararası kamuoyunda dikkat çekti.

Truth sosyal medya platformunda paylaşım yapan Trump, “ABD, dünyadaki tüm ülkelerden daha fazla sayıda nükleer silaha sahip. Bu, mevcut silahların tamamen güncellenmesi ve yenilenmesi dahil olmak üzere benim ilk görev dönemimde gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

“Nükleer gücümüzü artırmak zorunda kaldım”

Trump, bu kararın kendisi için kolay olmadığını belirterek, “Nükleer silahların muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu yapmaktan nefret ettim, ama başka seçeneğim yoktu” dedi.

ABD’nin ardından nükleer güç sıralamasında Rusya ve Çin’in geldiğini belirten Trump, “Rusya ikinci sırada, Çin ise üçüncü sırada geliyor ama beş yıl içinde rakiplerine yetişmiş olacak” değerlendirmesinde bulundu.

“Eşit şartlarda test etme zamanı”

Trump, diğer ülkelerin aktif nükleer test programlarını sürdürdüğünü belirterek, ABD’nin pasif kalmayacağını söyledi.

Trump, “Diğer ülkelerin test programları nedeniyle, ABD Savunma Bakanlığı’na (Savaş Bakanlığı) nükleer silahlarımızı eşit şartlarda test etmeye başlama talimatını verdim. Bu süreç derhal başlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump’ın açıklaması, Güney Kore’de Şi Cinping ile yapılacak ikili görüşmeden sadece saatler önce geldi. Uzmanlar, kararın hem Pekin hem de Moskova yönetimlerinde dikkatle takip edileceğini belirtiyor.