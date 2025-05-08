Trump’tan Powell’a alaycı çıkış: Aptal ama seviyorum!

ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutma kararı sonrası Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, Powell’ı “hiçbir fikri olmayan bir aptal” sözleriyle hedef aldı.

Trump, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“'ÇOK GEÇ' Jerome Powell, hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler (bakkaliye ve 'yumurta') düştü, neredeyse ENFLASYON YOK, Tarife parası ABD’ye akıyor – ÇOK GEÇ’İN TAM TERSİ! KEYFİNİ ÇIKARIN!”

Dünkü faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Powell, faiz oranlarını değiştirmek için aceleleri olmadığını ifade etmişti.

Trump’ın uygulamaya koyduğu yeni ticaret politikalarının ekonomide belirsizlik yarattığını ve enflasyonu yükseltebileceğini belirten Powell, bu etkilerin henüz ekonomik verilere yansımadığını da kabul etti.

Powell daha önce de Trump’ın ekonomi politikalarıyla zaman zaman ters düşmüş, Trump ise yıllar içinde Powell’a sık sık baskı uygulamıştı.