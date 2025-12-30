Trump’tan Powell’a dava ve istifa mesajı: ABD'de Fed krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Florida’da gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin Mayıs 2026’da sona ereceği hatırlatılarak, yerine kimin aday gösterileceğine ilişkin soruya yanıt veren Trump, favori isminin değişmediğini ve doğru zaman geldiğinde bunu açıklayacağını söyledi.

"Fed'de bir aptal var"

Powell’a yönelik eleştirilerini yineleyen Trump, "Fed'de bir aptal var. Biden onu yeniden atadı. Çok yazık. Bunu yapmayacağını düşünürdünüz" ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'dava' resti

Trump, Powell’ın Fed binasının yenilenmesi için 4,1 milyar dolara varan bir harcama yaptığını öne sürerek bunun "inşaat tarihindeki en yüksek fiyat" olduğunu savundu. Bu gerekçeyle Powell hakkında "ağır ihmal" iddiasıyla dava açmayı değerlendirdiklerini dile getirdi.

Powell’a yönelik sert ifadelerini sürdüren Trump, “Adam yetersiz, yapılabilecek bir şey yok. Çok yetersiz biri ama muhtemelen ona dava açacağız" dedi.

"İstifa etmeli"

Powell’ın yerine geçecek ismin ne zaman açıklanacağı sorusuna ise Trump, ocak ayını işaret etti.

Fed Başkanı’ndan istifa isteyip istemeyeceğine ilişkin bir soruya da yanıt veren Trump, "İstifa etmeli. Bu millete yapılmış bir iyilik olur. Ancak görev süresinin dolmasına az kaldı. Onu görevden almayı çok isterdim ama sürenin bitmesine çok yakınız. Belki hala yapabilirim” ifadelerini kullandı.

Kulislerdeki yeni isimler kim?

Trump’ın Powell’ın yerine geçebilecek isimler arasında Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett ile eski Fed yöneticisi Kevin Warsh’ı değerlendirdiği belirtildi.

Jerome Powell’ın Fed Başkanlığı görevi Mayıs 2026’da sona erecek olsa da, Fed Yönetim Kurulu’ndaki üyeliği 2028 yılına kadar devam edecek.