Trump'tan protestolara 2 bin kişilik muhafız takviyesi

Beyaz Saray tarafından yayınlanan bir muhtıraya göre, Başkan Trump, askerlere Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza görevlilerini, hükümet personelini ve federal mülkleri geçici olarak koruma emri verdi.

"Kasıtlı olarak kışkırtıcı"

Cumartesi günü geç saatlerde yapılan duyuru, yerel yetkililerin çatışmaları ele almak için yeterince hızlı hareket etmediğini söyleyen Trump yönetimi ile şehrin ve eyaletin Demokrat liderleri arasındaki süre gelen gerginliği doruk noktasına çıkardı. Demokrat olan Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, bu hareketi "kasıtlı olarak kışkırtıcı" olarak nitelendirdi.

Cumartesi günü Los Angeles şehir merkezinin yaklaşık 16 mil güneyindeki Paramount şehrinde protestolar başladı, ancak yerel bir yetkiliye göre gece yarısına kadar 100'den az kişi kalmıştı.

Çok sayıda kişiyi gözaltında

Yerel haber görüntülerine göre, protestocular ayrıca Cumartesi gecesi Los Angeles şehir merkezindeki bir federal gözaltı merkezinin dışında toplandılar ve kolluk kuvvetleri tarafından göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanılarak geri püskürtüldüler. Los Angeles polisi bölgede yasadışı bir toplantı ilan etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ABD'de federal otorite altında sivil hareketliliğe yanıt olarak asker konuşlandırılması nadir bir adım ve genellikle başkanın İsyan Yasası uyarınca kanunu uygulamak veya düzeni sağlamak için ihtiyaç duyulduğunu tespit etmesini gerektiriyor.

Beyaz Saray Cumartesi gecesi yaptığı açıklamada, askerlerin başkanın "bir başkanlık muhtırası imzalamasının" ardından konuşlandırıldığını açıkladı.

George Washington Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde profesör olan Laura Dickinson, "Bu oldukça sıra dışı; Başkanın askerleri konuşlandırmak için hangi yasal yetkiyi kullandığı belirsiz. Eğer İsyan Yasası'nı ileri sürüyorsa, bunu açıklayan bir bildiri yayınlaması gerekiyor. Ve bu yasa son çare olarak kullanılıyor. Gördüğüm kadarıyla, Los Angeles'ta kanun ve düzen tamamen bozulmadı." dedi.

Newsom, Ulusal Muhafız birlikleri göndermenin gereksiz olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Pete Hegseth, X hesabından yaptığı açıklamada Güney Kaliforniya'daki Camp Pendleton'daki aktif görevdeki Deniz Piyadelerinin "yüksek alarmda" olduğunu ve şiddet devam ederse Ulusal Muhafızları takviye etmek için gönderileceklerini ifade etti.