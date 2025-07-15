Trump'tan Putin'e sitem! 'Hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında “hayal kırıklığı” yaşadığını ancak ilişkilerini tamamen sonlandırmadığını belirtti.

BBC’ye konuşan Trump, uluslararası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Putin’le ilişkisine dair soruya "Putin'le ilgili hayal kırıklığına uğradım ama ilişkimi bitirmedim. Ancak ona yönelik bir hayal kırıklığım var" yanıtını verdi.

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesine yönelik anlaşma girişimlerinin şimdiye dek dört kez gündeme geldiğini söyledi. Putin’i savaşı durdurmaya nasıl ikna edeceği sorulduğunda ise, "Bunun üzerinde çalışıyoruz" dedi.

“NATO artık modası geçmiş değil”

Daha önce NATO için kullandığı "modası geçmiş" ifadesi hatırlatılan Trump, bu görüşünü revize ettiğini belirterek, "Hayır. Bence NATO artık bunun tam tersi haline geliyor" diye konuştu. Trump, NATO’nun artık kendi finansal yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve kolektif savunma anlayışının özellikle küçük ülkeler için önemli olduğunu vurguladı.

İngiltere ve Kanada hakkında mesajlar

İngiltere Başbakanı Keir Starmer hakkında da açıklama yapan Trump, "Liberal olmasına rağmen Başbakanı çok seviyorum" ifadelerini kullandı. İngiltere ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin güçlü olduğunu söyleyen Trump, Londra ile "özel bir bağı olduğunu" kurduklarını dile getirdi. Kanada ile sürdürülen ticaret müzakerelerine de değinen Trump, sürecin olumlu sonuçlanmasını beklediğini belirtti.