Trump'tan Putin'le İstanbul'da görüşme ihtimaline açık kapı

İstanbul'da yarın Rusya ile Ukrayna arasında gerçekleşecek müzakerenin öncesinde gözler Orta Doğu turunda olan Donald Trump'a çevrildi. Trump'ın, İstanbul'da Putin ile görüşüp görüşmeyeceği büyük merak konusu olurken yeni açıklama geldi.

16 Mayıs'ta Orta Doğu turunu tamamlayacak olan Trump, eğer çatışmanın sonuna yaklaşmayı sağlayacaksa Putin'le İstanbul'da bir araya gelme olasılığını dışlamadığını vurguladı.

'Putin zirveye katılmamı istiyor'

Çok yoğun bir programı olduğunu ifade eden Trump, ancak 'canları kurtarmak için' Putin'le yapacağı olası görüşmenin engel teşkil etmeyeceğini ifade ederek, "Türkiye'ye gelebilirim. Putin benim de zirveye katılmamı istiyor" dedi.

'Ben olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum'

Trump, Putin'in görüşmelere katılıp katılmayacağını bilmediğini ifade ederek, "Benim orada olmamı isterdi ve bu bir olasılık... Ben orada olmazsam onun da orada olacağını sanmıyorum. Bunu öğreneceğiz" dedi.

Zelenskiy 'Putin'i Türkiye'de bekleyeceğim' demişti

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Putin'i Türkiye'de bekleyeceğini söylemiş, "Ukrayna, diplomasi için gerekli zemini sağlamak üzere pazartesi günü tam ateşkesin başlamasını bekliyor. Umuyorum ki bu sefer Ruslar, 'yapamayız' demek için bahane aramazlar" demişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise doğrudan görüşmelerin hala mümkün olduğunu söylemişti.