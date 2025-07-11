Trump'tan Rusya mesajı! 'Pazartesi önemli bir açıklama yapacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırılarıyla ilgili yeni bir değerlendirmede bulundu.

NBC News'e konuşan Trump, pazartesi günü Rusya hakkında "önemli bir açıklama" yapacağını belirtti. Açıklamanın içeriğine dair detay vermekten kaçınan Trump, "Rusya'dan hayal kırıklığına uğradım, ancak önümüzdeki birkaç hafta içinde neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"NATO'ya silah gönderiyoruz"

Trump, Ukrayna'ya yapılan silah yardımlarıyla ilgili olarak ise "NATO'ya silah gönderiyoruz ve NATO bu silahların parasını %100 ödüyor. Yani yaptığımız şey, giden silahlar NATO'ya gidiyor ve NATO da bu silahları (Ukrayna'ya) verecek ve NATO bu silahların parasını ödüyor" dedi.

Bu açıklamalar, ABD Savunma Bakanlığı'nın temmuz ayı başında Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarını kısa süreliğine durdurmasının ardından geldi. Trump yönetimi, bu hafta sevkiyatları yeniden başlatarak desteğin sürdüğünü vurgulamıştı.