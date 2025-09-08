Trump'tan Rusya-Ukrayna savaşı mesajı! 'Hiçbir şeyden memnun değilim'

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşı ve Gazze'deki gelişmelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

The Hill'in haberine göre Trump, Maryland'deki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Kiev'e savaşın başından bu yana en büyük hava saldırısını düzenleyerek ilk kez bir hükümet binasını vurmasının ardından konuştu.

Yaşananlardan hoşnut olmadığını belirten Trump, "Bunun çözüleceğine inanıyorum. Bu savaşla ilgili hiçbir şeyden memnun değilim" dedi.

"Putin konusunda benden daha sert kimse yok"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya ile ilgili "kendisinden daha sert" bir lider olmadığını savundu. Savaşı bitirmek için çabalarını sürdürdüğünü söyleyen Trump, barış süreci kapsamında "çok ilginç görüşmeler" yapıldığını ve bu hafta Avrupalı liderlerin Washington'a geleceğini aktardı.

Gazze için de anlaşma umudu

Trump ayrıca İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki duruma da değinerek, "Çok yakında bir anlaşmaya varacağımızı düşünüyorum. Bu, Orta Doğu için, İsrail için, herkes için çözmek istediğimiz bir sorun" ifadelerini kullandı.