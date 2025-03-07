Trump'tan Rusya'ya yaptırım tehdidi!

ABD ile Rusya arasındaki normalleşme süreci devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan "yaptırım" açıklaması geldi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Trump, Rusya’nın Ukrayna saldırılar düzenlemeye devam ettiğini vurguladı.

"Büyük ölçekli yaptırımlar uygulamayı düşünüyorum"

Trump, nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli yaptırımlar uygulamayı düşündüğünü kaydetti:

"Rusya'nın şu anda savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir uzlaşma anlaşmasına varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları, yaptırımlar ve gümrük tarifeleri uygulamayı şiddetle düşünüyorum. Rusya ve Ukrayna'ya, çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun. Teşekkürler."

(İHA)