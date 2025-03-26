Trump’tan seçim kurallarına sıkılaştırma! Vatandaşlık belgesi zorunlu olacak

ABD Başkanı Donald Trump, federal seçimlerde seçmen kayıt formunda vatandaşlık belgesinin gösterilmesini zorunlu kılan bir kararnameyi imzaladı. Beyaz Saray’da yapılan açıklamada, seçim kurallarına ilişkin sıkılaştırmalar duyuruldu.

Seçim fonları kesilecek

Kararnamede, federal seçimlerde seçmen kaydının yapılabilmesi için vatandaşlık belgesinin sunulmasının zorunlu olacağı belirtildi. Ayrıca, seçim gününde posta yoluyla gönderilen ancak geç ulaşan oyların sayıma dahil edilmesine izin veren eyaletlere karşı önlem alınacağı vurgulandı. Bu kurallara uymayan eyaletlere ise federal seçim fonlarının kesileceği ifade edildi.

Trump, kararnameyi imzalarken yaptığı konuşmada, "Seçimlerimizi düzene sokmalıyız. Bu ülke sahte seçimler ve kötü seçimler yüzünden çok hasta, bunu bir şekilde düzelteceğiz" dedi.