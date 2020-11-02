Trump'tan 'seçimlere gölge düşebilir' açıklaması

02 Kasım 2020

ABD Başkanı Donald Trump sayım işleminin yarınki seçim gününde tamamlanamamasının "korkunç bir şey" olacağını söyledi. Böyle bir durumda avukatlarının sürece dahil olabileceğinin sinyalini veren Trump, seçim güvenliğine şüphe düşürdü.

Yarın gerçekleşecek seçim anketlerinde Demokrat Partili rakibi Joe Biden'ın gerisinde gözüken Trump çekişmeli eyaletlerde yaptığı mitinglerle taraftar toplamaya çalıştı. Biden ise Pennsylvania eyaletinde gerçekleştirilen mitinglerde seçmene sandık başına gitme çağrısında bulundu.

ABD'de şimdiye kadar 60 milyon kişinin posta yoluyla oy kullanması bazı eyaletlerde seçim sonuçlarının açıklanmasının günler hatta haftalar sürebileceği anlamına geliyor. Bu durumda seçimin kazananı sandıklar kapandıktan sonra hemen açıklanamayacak.

North Carolina'da kameraların karşısına geçen Trump, "Seçimden sonra bu kadar beklememiz gerekmesinin adil olmadığını düşünüyorum." dedi.

Pennsylvania gibi eyaletlerde oyların sayımına seçim gününden önce başlanmaması süreci yavaşlatıyor.

Trump geçtiğimiz aylarda defalarca, herhangi bir delil göstermeden posta yoluyla kullanılan oylar üzerinde sahtekarlık yapılabileceğini iddia etmişti. Posta yoluyla oy kullanımı ABD'de eskiden gelen bir gelenek durumundayken 2016 seçimlerinde seçmenlerin yaklaşık dörtte biri posta yoluyla oy kullanmıştı.

Demokrat Partililer koronavirüs salgınında posta yoluyla oy kullanılmasının daha güvenli olacağını savunurken Trump ve Cumhuriyetçi Partililer seçmenlerin şahsen sandık başına gideceğini düşünüyorlar.

Trump detay vermeden "Sandıklar kapanır kapanmaz Avukatlarımızla birlikte oraya gideceğiz." dedi.

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Kaynak: Reuters