Trump'tan sert mesaj: İran anlaşmayı imzalamazsa yarın yeniden saldıracağız

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ABD Başkanı Trump, Fox News'e İran'a yönelik saldırılar sırasında açıklamalarda bulundu.

Trump, İran'ın ABD'li müzakereciler tarafından sunulan anlaşmayı imzalamaması halinde ABD'nin "yarın" yeniden saldıracağını belirtti.

Trump ayrıca, "İran içindeki hedefleri vurmak için 49 Tomahawk füzesi kullanıldı, bunlardan bazıları İran'ın başkenti Tahran'a 64 kilometre kadar yakındı" dedi. Trump, ABD savaş uçaklarının İran semalarında faaliyet gösterdiğini, ülkenin güneybatı kesiminde, Basra Körfezi'ne yakın bölgelerde radar sistemlerini ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirdiğini söyledi.

Trump ayrıca İranlı üst düzey yetkililerin kendisini arayarak ABD'den bombardımanı durdurmasını istediklerini iddia etti.