Trump'tan sorgulanacağı haberlerine yanıt: Olasılık dışı

11 Ocak 2018

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile gizli görüşme iddialarını soruşturan özel savcı Robert Mueller tarafından sorgulanmasının "olasılık dışı" olduğunu söyledi.

Trump, "Ne olacağını göreceğiz. Ama gizli bir anlaşma olmadığına göre ki kimse böyle bir şey bulamadı, böyle bir sorgulamanın olması da pek mümkün değil" dedi.

"Rusya ile işbirliği daha iyi"

Trump, Rusya ile düşman olmak yerine işbirliği yapmanın daha iyi olduğunu da belirtti.

Trump şunları söyledi:

“Ben yüksek petrol ve doğalgaz hacmi, yüksek enerji hacminden yanayım. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu hoşuna gitmez. Ben ABD’de olan en güçlü silahlardan yanayım. Bu da Putin’in hoşuna gitmez. Benim bakış açılarım Moskova ile ters, bu yüzden benim ve Putin’in takımları arasında anlaşma mümkün değil.”

ABD medyası, özel yetkili savcı Mueller'in Trump'ı sorgulamak istediğini yazmıştı. Trump da, daha önce konu ile ilgili Mueller ile görüşmeye hazır olduğunu söylemişti.

WP: Trump, Rusya soruşturması kapsamında sorgulanabilir