Trump'tan Suriye çıkışı: ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir

Suriye'de İdlib merkezli muhalifler 27 Kasım'da başlattıkları büyük çaplı harekat kapsamında Halep ve Hama'yı ele geçirirken, başkent Şam'ın önündeki tek engel Humus'u almak için çatışmalar sürüyor. Yine Şam'ın güneyinde de muhalifler ele geçirdikleri bölgeden başkente doğru yola çıktı.

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Suriye'deki gelişmelerle ilgili Social Truth sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Rejim karşıtı silahlı grupların Suriye'de daha önce benzeri görülmemiş bir hamleyle birkaç şehri eline geçirdiğine dikkati çeken Trump, söz konusu grupların halihazırda Şam sınırına geldiklerini kaydetti.

Rusya'ya dikkat çekti

Trump, grupların Beşşar Esad'i indirmek için büyük bir hamle yapmaya hazırlandığını belirterek, "Rusya, Ukrayna'da çok meşgul ve 600 binden fazla asker kaybettiği için yıllardır korudukları Suriye'deki bu ilerlemeyi durduramıyor." değerlendirmesinde bulundu.

'ABD hiç bulaşmamalı'

Eski Başkan Barrack Obama'nın zamanında kırmızı çizgileri koruyamadığı için Rusya'nın dahil olduğunu belirten Trump, "Şimdi onlar da (Ruslar) tıpkı Esed'e olacağı gibi dışa itiliyorlar. Bu onlar için kötü bir şey de değil. Rusya için Suriye'nin Obama'nın aptal olduğunu ortaya koymak dışında çok bir faydası zaten yoktu." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, "Her türlü, Suriye darmadağın ve bizim dostumuz değil. ABD'nin hiç bulaşmaması gerekir. Suriye bizim sorunumuz değil. Akışına bırakın ve dahil olmayın." vurgusunda bulundu.