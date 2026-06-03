Trump'tan sürpriz açıklama: Mücteba Hamaney ile görüşebilirim

ABD-İran müzakereleri devam ederken Tahran yönetimi İsrail'in Lübnan'a saldırmasını gerekçe gösterek görüşmeleri askıya aldığını duyurmuştu. Bu haberin ardından bölgede çatışmalar yeniden başlarken ABD Başkanı Donald Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Trump, İran'ın nükleer silah bulundurmamayı kabul ettiğini iddia ederken, "Bir noktada İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney ile görüşebilirim" dedi.

"Bibi'yi çok seviyorum"

İsrail Başbakanı Bünyamin Netanyahu’ya 'lanet olası bir deli' olduğunu söylediğini de doğrulayan Trump, iyi bir iş birliği içinde olduklarını belirterek "Lübnan'la sürekli çatışma halinde olmasından biraz rahatsız olmuştum. Birlikte çok iyi çalıştık. Bibi'yi çok seviyorum. Onunla çok iyi çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca Netanyahu’ya ateşkesi koruması yönünde sert bir çıkış yaptığını da kabul ederken, "Ben savaş zamanı başkanıyım. O da savaş zamanı başbakanı" dedi.

Trump barışın sekteye uğrama ihtimalinden rahatsız

Trump, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların daha kapsamlı bir barış anlaşmasını sekteye uğratma ihtimalinden rahatsız olduğunu belirtse de, İran ile anlaşmanın "oldukça kısa sürede" sağlanacağına inandığını söyledi.

Öte yandan ABD ekonomisinin dayanıklılığını koruduğunu savunan Trump, borsa endekslerinin rekor seviyelere ulaştığını, petrol fiyatlarına ilişkin karamsar tahminlerin gerçekleşmediğini ifade etti.

Trump, "Herkes petrolün varil fiyatının 300 ya da 400 dolara çıkacağını söylüyordu. Şu anda 98 dolar civarında. İran'ın nükleer silah sahibi olma ihtimaliyle karşılaştırıldığında bu çok büyük bir bedel değil" diye konuştu.

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