Trump'tan sürpriz yaptırım çağrısı: İran da listeye eklensin

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ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçi Parti tarafından hazırlanan ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar öngören yasa tasarısının kapsamının genişletilmesini istedi. Trump, düzenlemeye İran'ın da dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

"İran da yasaya eklenmeli"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "Cumhuriyetçiler, Rusya'ya yaptırımlar yasasına İran'ı da eklemeli." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu tasarının hazırlanmasına öncülük eden ve İsrail'e verdiği destekle bilinen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın da böyle bir düzenlemeyi "bunu isteyeceğini" kaydetti.

Graham 11 Temmuz'da hayatını kaybetmişti

Senato'da 2003 yılından bu yana görev yapan 71 yaşındaki Graham'ın, 11 Temmuz gecesi "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde, Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörlerin Graham'ın öncülüğünde hazırlanan ve Rusya'ya yönelik yaptırımları içeren yasa tasarısı üzerinde ortak bir tutum geliştirdiği belirtilmişti.