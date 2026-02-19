Trump'tan tarife savunması: 'Ticaret açığı yüzde 78 düştü'

ABD Başkanı Donald Trump, uygulanan gümrük vergilerinin ülkenin ticaret açığını önemli ölçüde düşürdüğünü öne sürdü.

Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, şirketler ve ülkelere yönelik tarifeler sayesinde dış ticaret açığının yüzde 78 oranında azaldığını iddia etti.

"Uzun yılların ardından ilk kez pozitif seviyeye çıkacak"

Trump paylaşımında, "Bu yıl, uzun yılların ardından ilk kez pozitif bir seviyeye çıkacak. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kulandı.

İkinci başkanlık döneminde imalat sanayisini güçlendirme ve küresel ticaret dengesini ABD lehine çevirme hedefiyle Çin başta olmak üzere birçok ülkeye yönelik gümrük vergilerini artıran Trump, bu adımları hem ekonomik koruma aracı hem de diplomatik müzakere unsuru olarak değerlendirmişti.

Küresel piyasalarda dalgalanmalar gerçekleşti

Söz konusu tarife politikaları küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, Kanada ve Avrupa Birliği gibi müttefiklerle ticari ilişkilerde gerilime neden olmuştu. Trump yönetimi uygulamaların ABD ekonomisini güçlendirdiğini savunurken, eleştiriler ise artan maliyetler ve ticari tansiyonun yükselmesi üzerinde yoğunlaşıyor.