Trump'tan 152 milyon dolarlık tartışmalı proje! Tarihi Alcatraz hapishanesi yeniden mi açılıyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2027 mali yılı bütçe teklifinde, San Francisco'daki Alcatraz Hapishanesi'nin yeniden açılması yer aldı.

152 milyon dolarlık proje

Teklife göre proje için 152 milyon dolarlık kaynak talep edilirken, tesisin modern ve yüksek güvenlikli bir cezaevine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Golden Gate Köprüsü yakınlarında bulunan ve "Kaya" olarak bilinen Alcatraz, uzun yıllar ülkenin en bilinen hapishanelerinden biri olarak hizmet verdi. Ancak 1963'te kapatılan tesis, sonrasında turistik bir cazibe merkezi haline gelerek Milli Park Servisi tarafından işletilmeye başlandı.

Yeni plan, Alcatraz'ın yeniden aktif bir hapishane olarak kullanılmasını öngörürken, projenin maliyeti ve uygulanabilirliği tartışma konusu oldu.

Siyasi tartışmalar büyüyor

Proje, özellikle Kaliforniyalı siyasetçiler tarafından eleştiriliyor. ABD Temsilciler Meclisi eski sözcüsü Nancy Pelosi, bütçe teklifine sert tepki göstererek, "saçma olduğunu ve doğrudan reddedilmesi gerektiğini" ifade etti. Pelosi ayrıca, "Alcatraz'ı modern bir hapishaneye dönüştürmek, vergi mükelleflerinin parasının israfından ve Amerikan halkının zekasına hakaretten başka bir şey olmayacak aptalca bir fikir" değerlendirmesinde bulundu.

Gelir kaybı endişesi

Alcatraz'ın yeniden cezaevine dönüştürülmesinin, turizm gelirlerinde kayba yol açabileceği de dile getiriliyor. Milli Park Servisi verilerine göre tesis, turistik bir merkez olarak yılda yaklaşık 60 milyon dolar gelir sağlıyor.

Öte yandan cezaevinin yeniden faaliyete geçirilmesi için gerekli bütçenin, Cezaevleri Bürosu'na ayrılan 1,7 milyar dolarlık yatırımın bir parçası olduğu belirtiliyor.

Lojistik zorluklar gündemde

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, "Cezaevleri Bürosu, Adalet Bakanlığı, FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı'yla önemli ölçüde genişletilmiş ve yeniden inşa edilmiş bir ALCATRAZ'ı yeniden açmakla görevlendirdiğini" belirtmişti. Hapishanenin, "Amerika'nın en acımasız ve şiddetli suçlularını" barındıracağı ifade edilmişti.

Ancak uzmanlar, adada altyapının sınırlı olması, su ve kanalizasyon sistemlerinin bulunmaması ve tüm lojistiğin deniz yoluyla sağlanması gibi zorluklara dikkat çekiyor.

Bir dönem askeri tesis olarak kullanılan Alcatraz, 1930'lu yıllarda Adalet Bakanlığı tarafından devralınarak federal hapishaneye dönüştürüldü. Al Capone, Mickey Cohen ve George "Makineli Tüfek" Kelly gibi ünlü suçlular burada tutuldu.