Trump'tan tek cümlelik İran çıkışı: Hedefini açıkladı

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ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social üzerinden İran'ın nükleer programına ilişkin açıklama yaptı.

Trump paylaşımında, "Bir numaralı hedefimiz, İran'ın hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamamasıdır" açıklamasında bulundu.

Trump, hedeflerinin her zaman bu olacağını belirtirken "Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın açıklamasında yer alan ifadeler şu şekilde:

"Bir numaralı hedefimiz, İran'ın hiçbir şekilde ve hiçbir koşulda nükleer silaha sahip olamamasıdır ve her zaman da bu olacaktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"