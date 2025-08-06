Trump'tan tepki çeken Gazze İşgali yorumu: Bir şey diyemem, İsrail’e kalmış

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Gazze Şeridi’ni tamamen işgal planına ilişkin değerlendirme yapmaktan kaçındı.

"Bir şey diyemem, İsrail'e kalmış"

Beyaz Saray’da düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, “Şu anda Gazze’deki insanlara yiyecek ulaştırmak için çabalıyoruz. Benim odaklandığım şey bu. Geri kalanıyla ilgiliyse gerçekten bir şey diyemem. Bu İsrail'e kalmış” ifadelerini kullandı.

Trump, ABD’nin bölgeye 60 milyon dolarlık yardım gönderdiğini, İsrail’in dağıtım ve finansman açısından destek vereceğini, Arap ülkelerinin de hem maddi hem lojistik yardım sağlayacağını belirtti. “Gazze halkı gıda konusunda iyi durumda değil. Ben buna odaklandım” diyen Trump, insani yardımın önemine vurgu yaptı.

"Bu Biden’ın savaşı"

Orta Doğu gündeminin yanı sıra Ukrayna savaşına da değinen Trump, “Bu savaş Joe Biden’ın savaşı. Bu benim savaşım değil. Ben bu işten bizi kurtarmak için buradayım. Bu tam bir karmaşa ve ben bu karmaşadan bizi kurtarmaya geldim” dedi. Son beş ayda beş savaşı sona erdirdiğini söyleyen Trump, Rusya-Ukrayna savaşının da bu listeye eklenmesini istediğini dile getirdi.

Enerji ticaretine ilişkin sorulara yanıt veren Trump, “Hiçbir zaman yüzde olarak bir rakam vermedim. Ancak bu konuda epey bir şey yapacağız. Biliyorsunuz, yarın Rusya ile bir toplantımız var. Neler olacağını göreceğiz. O zaman kararımızı vereceğiz” dedi.

Bir sonraki başkan için aday verdi

Üçüncü dönem adaylığı düşünmediğini yineleyen Trump, kendisinden sonraki Cumhuriyetçi başkan adayı için yardımcısı JD Vance’i işaret etti. “Büyük olasılıkla. Adil olmak gerekirse, o başkan yardımcısı. Harika bir iş çıkarıyor ve bu durumda muhtemelen daha avantajlı olur” ifadelerini kullandı.