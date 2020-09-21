Trump'tan TikTok'a onay, top Çin'de
ABD Başkanı Trump, TikTok satın almasını onayladığını duyururken, Çin hükümetinin mevcut anlaşmaya onay vermeyebileceği belirtildi.
ABD ve Çin arasındaki teknoloji savaşları iki taraftan yeni adımlarla sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump, TikTok’un ABD’de kurmayı planladığı yeni iştirakin yüzde 20 hissesini Oracle-Walmart’ın almasının öngörüldüğü anlaşmayı onayladı.
Ancak Reuters, Çin’in devlete ait yayını Global Times’ın genel yayın yönetmeninin “Çin hükümetinin mevcut anlaşmaya onay vermeyeceğini” belirttiğini yazdı. TikTok’un sahibi ByteDance, önceki açıklamalarında uygulamanın algoritmasını (kaynak kodunu) satmayacağını belirtmiş, ulusal güvenlik için Oracle’ın koda tam erişimi olacağı belirtilmişti.
Öte yandan Çin Ticaret Bakanlığı da misilleme niteliğinde yeni bir kara liste hazırlığına başladı. Ulusal güvenlik riski listeye girecek şirketlerde aranacak en önemli kriterlerden.