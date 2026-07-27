Trump'tan Türkiye ve F-35 mesajı: Kimse bana ne satmamız gerektiğini söyleyemez

Trump, Michigan eyaletine giderken başkanlık uçağında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yarın ABD'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelecek olan Trump'a, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satılmasına karşı çıktığı hatırlatılarak, "Türkiye'ye F-35 satacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Trump, bu soruya, "Türkiye benim için harika bir müttefik oldu. Biliyorsunuz, bence Erdoğan çok iyi bir iş çıkardı. Suriye konusunda iyi bir iş çıkardı. O benim dostum ve kimse bana ne satıp ne satmayacağımızı söyleyemez." yanıtını verdi.

Türkiye'nin bölgedeki önemine de vurgu yapan Trump, "Türkiye benim için muazzam bir müttefik oldu. Bu iş Türkiye'ye kalmış bir şey. Türkiye, İsrail'in pek dostu değil bildiğiniz gibi. Bibi'yi de çok sevmiyor ama benim için harika oldular. Türkiye harikaydı. Bu arada Türkiye çok güçlü bir ülke. Muazzam bir ordusu var. Çok büyük bir ordu, çok güçlü bir ordu. Çok sayıda harika teçhizatı var." ifadelerini kullandı.

İran konusunda "iyi şeylerin olma ihtimali yüksek"

Trump, İran ile ABD arasında arabulucular üzerinden yürütülen temaslara ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmelerin olumlu ilerlediğini belirten Trump, "İyi şeylerin olma ihtimali oldukça yüksek. Eğer gerçekleşmezse, o zaman iki gün önce yaptığımız şeye geri döneriz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İran konusunda aynı çizgide olup olmadıkları yönündeki soruya ise Trump, "Aramızda ufak bir görüş ayrılığı var, ama genel olarak oldukça yakınız." yanıtını verdi.

Putin'e İran sorusu

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmede, Rusya'nın İran'a uydu görüntüsü sağlayıp sağlamadığını soracağını da açıkladı.

Ekonomik yaptırımlara da değinen Trump, "Venezuela'dan milyarlarca dolar alıyoruz. Aynı şey İran için de geçerli olacak." ifadelerini kullandı.