Trump'tan Türkiye'nin de başvurduğu BRICS'e tarife tehdidi!

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, zaferinin hemen ardından Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik yeni tarife planlarını açıkladı. Trump Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

ABD'nin yeni başkanının tarife planı ülkeler arasında yeni bir ticaret savaşı başlayıp başlamayacağı konusunda endişe yaratırken, Trump bugün yeni bir açıklama daha yaptı.

Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme' fikrinin bittiğini belirtti.

BRICS ülkelerine tarife tehdidinde bulunan Trump, "Bu ülkelerden yeni bir BRICS para birimi yaratmayacaklarına ya da güçlü ABD dolarının yerini alacak başka bir para birimine destek vermeyeceklerine dair taahhütte bulunmalarını istiyoruz. Aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklar ve harika ABD ekonomisine satış yapmaya veda etmeyi beklemeliler. Gidip kendilerine başka bir 'enayi' bulabilirler. BRICS'in uluslararası ticarette ABD dolarının yerini alması mümkün değil ve bunu deneyen herhangi bir ülke Amerika'ya elveda demeli." ifadelerini kullandı.

BRICS'te hangi ülkeler var?

Batı'nın ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika tarafından üye ülkeler arasında ekonomik ve kültürel işbirliği için kuruldu. Bu sene başında Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve BAE de BRICS'e katıldı. Türkiye de birliğe katılmak için başvurdu.

BRICS ülkelerinin dolara alternatif olarak kendi aralarındaki alışverişlerde ortak bir para birimi kullanmayı değerlendirdiği belirtilmişti.