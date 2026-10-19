Trump'tan Ukrayna mesajı: Müzakereleri başkasının yürütme zamanı geldi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, Ukrayna'ya ABD tarafından çok fazla destek verildiğini ancak karşılığında bir şey alınmadığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin savaşın sona erdirilmesi konusunda yeterince yardımcı olmadığını savunan Trump, “Bence bunu durdurmak istemiyor.” ifadesini kullandı.

Trump, Ukrayna adına müzakereleri başka birinin yürütmesinin zamanının geldiğini belirterek, “Ukrayna'ya çok şey verdik. Onlar ise bize hiçbir şey vermediler.” dedi.

Putin ve Şi ile üçlü görüşmeye sıcak bakıyor

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin müzakerelerin sürdüğünü belirten Trump, “Ukrayna konusunda Putin ile müzakere halindeyiz.” açıklamasında bulundu.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Çin'de üçlü bir görüşme gerçekleştirme fikrine sıcak baktığını da ifade etti.

“Rusya'nın İran'da hiçbir şey yapmaması olumlu”

Trump, Rusya'nın İran'a yönelik tutumuna ilişkin değerlendirmesinde ise “Görebildiğimiz kadarıyla Rusya, İran'da hiçbir şey yapmadı ve bence bu çok olumlu.” ifadelerini kullandı.

"Macron'a sınırlarını kapamasını söyledim"

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da yaşanan olaylara ilişkin yaptığı değerlendirmede, sorunun göç politikalarından kaynaklandığını savundu. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a sınırları kapatması yönünde tavsiyede bulunduğunu söyledi. Trump, "Fransa’da yaşananlar çok üzücü bir durum. Bunun göçle ilgisi var, okullarla ya da başka bir şeyle değil. Sorun göç. Macron’a sınırlarını kapatmasını söyledim" dedi.