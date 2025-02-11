Trump'tan Ukrayna yardımlarına karşılık kritik talep!

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı yardımlar karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi talep ettiğini ve Ukrayna'nın buna olumlu yaklaştığını ifade etti.

"Esasen yapmayı kabul ettiler"

Trump, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin açıklamalarında, ABD'nin Ukrayna'nın doğal kaynaklarından fayda sağlaması gerektiğine vurgu yaparak "Nadir mineraller, petrol ve gaz açısından son derece değerli topraklara sahipler. Paramızın güvence altına alınmasını istiyorum, çünkü yüzlerce milyar dolar harcıyoruz. Onlara bunun karşılığında 500 milyar dolar değerinde nadir toprak elementi istediğimi söyledim. Onlar da esasen bunu yapmayı kabul ettiler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaptığı yardımların karşılıksız kalmaması gerektiğine dikkat çeken Trump, "Bir şey elde etmeliyiz. Bu parayı ödemeye devam edemeyiz" ifadesini kullandı. Ayrıca Trump, "Eğer ben başkan olsaydım, seçimler hileli olmasaydı bu asla olmazdı. Bu savaş asla yaşanmazdı. Putin ile olmazdı, 7 Ekim'de İsrail'e saldırı da asla olmazdı" şeklinde konuştu.

"En çok amerikalılar kazanmalı"

Ukrayna'nın lityumdan titanyuma, kömürden petrol ve gaza kadar önemli doğal kaynaklara sahip olduğunu belirten Trump, daha önce de bu kaynaklardan faydalanma arzusunu dile getirmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de geçtiğimiz Cuma günü Reuters'a yaptığı açıklamada, "En çok Amerikalılar yardım etti ve bu nedenle en çok Amerikalılar kazanmalı. Bunun hakkında Başkan Trump ile de konuşmak istiyorum" dedi.

Zelenskiy'nin hafta sonu Trump'ın yardımcısı JD Vance ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.