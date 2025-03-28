Trump’tan Ukrayna’ya yeni anlaşma: Ekonomik taviz talepleri arttı!

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kiev’den daha fazla ekonomik taviz talep eden yeni bir anlaşma taslağı sundu. Washington’un Rusya’yı ateşkese ikna etme girişimleri duraksarken, yeni teklif Ukrayna’nın gelecekteki ekonomik getirilerinden feragat etmesini öngörüyor.

Doğal kaynaklar da anlaşmaya dahil edildi

Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak tarafından kamuoyuna duyurulan ve güvenilir bir kaynak tarafından doğrulanan anlaşma taslağı, Ukrayna’nın savaş sonrası aldığı mali ve askeri yardımlara karşılık madencilik, petrol ve doğalgaz projelerinden elde edilecek gelirin bir kısmını ABD’ye devretmesini içeriyor. Kiev, aldığı desteğin toplamını 100 milyar dolar olarak hesaplarken, Trump yönetimi bu rakamı 350 milyar dolar olarak ifade ediyor.

Yeni anlaşma daha kapsamlı

Önceki taslak yalnızca belirli maden projelerini kapsarken, yeni versiyon Ukrayna’daki devlet ve özel şirketlere ait petrol ve doğalgaz kaynaklarını da içeriyor. Bu taslağın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Trump’ın 28 Şubat’ta Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde imzalanması planlanan önceki çerçeve anlaşmasını önemli ölçüde genişlettiği belirtiliyor.

“Parlamentoda onaylanması pek olası değil”

Anlaşma hakkında açıklama yapan Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak, YouTube üzerinden yaptığı yayında, “Bu haliyle parlamentoda onaylanması pek olası değil” ifadelerini kullandı.