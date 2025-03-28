Trump’tan Ukrayna’ya yeni anlaşma: Ekonomik taviz talepleri arttı!
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Ukrayna’ya sunduğu yeni ekonomik anlaşma taslağıyla Kiev’den daha fazla taviz talep ediyor. Anlaşma, Ukrayna’nın doğal kaynaklarından elde edeceği gelirin bir kısmının ABD’ye devredilmesini öngörüyor. Yeni taslak, önceki versiyona kıyasla daha kapsamlı hale getirilirken, Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak, "Bu haliyle parlamentoda onaylanması pek olası değil" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Kiev’den daha fazla ekonomik taviz talep eden yeni bir anlaşma taslağı sundu. Washington’un Rusya’yı ateşkese ikna etme girişimleri duraksarken, yeni teklif Ukrayna’nın gelecekteki ekonomik getirilerinden feragat etmesini öngörüyor.
Doğal kaynaklar da anlaşmaya dahil edildi
Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak tarafından kamuoyuna duyurulan ve güvenilir bir kaynak tarafından doğrulanan anlaşma taslağı, Ukrayna’nın savaş sonrası aldığı mali ve askeri yardımlara karşılık madencilik, petrol ve doğalgaz projelerinden elde edilecek gelirin bir kısmını ABD’ye devretmesini içeriyor. Kiev, aldığı desteğin toplamını 100 milyar dolar olarak hesaplarken, Trump yönetimi bu rakamı 350 milyar dolar olarak ifade ediyor.
Yeni anlaşma daha kapsamlı
Önceki taslak yalnızca belirli maden projelerini kapsarken, yeni versiyon Ukrayna’daki devlet ve özel şirketlere ait petrol ve doğalgaz kaynaklarını da içeriyor. Bu taslağın, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Trump’ın 28 Şubat’ta Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde imzalanması planlanan önceki çerçeve anlaşmasını önemli ölçüde genişlettiği belirtiliyor.
“Parlamentoda onaylanması pek olası değil”
Anlaşma hakkında açıklama yapan Ukraynalı milletvekili Yaroslav Zheleznyak, YouTube üzerinden yaptığı yayında, “Bu haliyle parlamentoda onaylanması pek olası değil” ifadelerini kullandı.