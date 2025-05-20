Trump’tan Vatikan önerisi: Rusya-Ukrayna arasında ateşkes müzakereleri başlasın

ABD Başkanı Trump, Rusya lideri Putin ile yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna ile barış sürecinin Vatikan’da yürütülmesinin “harika bir fikir” olacağını söyledi. Trump, “Süreç başlasın” mesajı verdi.

Trump, Beyaz Saray’da katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünkü telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İstanbul’da yapılan temasların ardından süreci değerlendirdiklerini söyleyen Trump, Vatikan’ın müzakerelere ev sahipliği yapma teklifine olumlu baktığını aktardı.

“Vatikan’da yapılacak bir müzakere süreci, sembolik olarak da önemli olur. Büyük acılar yaşanıyor, bu adım taraflar arasındaki öfkeyi hafifletebilir” diyen Trump, barış sürecinin yeniden başlaması konusunda umutlu olduğunu vurguladı.

“Bir Şeyler Olacağına İnanıyorum”

Putin ile yaptığı görüşmeyi "çok yapıcı" olarak tanımlayan Trump, büyük lider egolarına rağmen diplomasiye zemin olduğunu belirtti.

“Eğer olmazsa, ben geri çekilirim, onlar devam etmek zorunda kalır” diyen Trump, barış sürecinde doğrudan yönlendirici değil, kolaylaştırıcı bir rol üstlenebileceği sinyalini verdi.

“Bu Avrupa’nın meselesi”

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın esasen Avrupa’nın çözmesi gereken bir kriz olduğunu yineleyerek, geçmiş ABD yönetimlerinin fazlasıyla müdahil olduğunu, ABD’nin Avrupa’dan çok daha fazla kaynak sağladığını söyledi.

Öte yandan Trump, görüşmenin ardından Truth Social üzerinden yaptığı ilk açıklamada, Vatikan’ın barış sürecine ev sahipliği yapma konusunda “çok istekli” olduğunu belirterek, "Süreç başlasın" mesajını yineledi.