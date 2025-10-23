Trump'tan Venezuela'ya büyük tehdit: Yakında kara operasyonu yapacağız

ABD ve Venezuela arasındaki ipler git gide daha da geriliyor. ABD Başkanı Donald Trump gazetecilerin "Venezuela'ya B-1 bombardıman uçaklarını gönderdiniz doğru mu?" sorusunu yalanlayarak, Karayipler'e yönelik askeri yığına ilişkin soruları değerlendirdi.

Trump, Venezuela'nın uyuşturucu trafiğinden hiç memnun olmadığını belirterek, "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu yapacağız. Uyuşturucu kaçakçılığı ulusal bir sorun ve bunu yapmaya hakkımız var" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.