Trump'tan vergi reformu açıklaması: Ekonomik büyüme patlama yapacak

17 Aralık 2017

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek hafta Kongre'de oylanması beklen vergi reformunun orta sınıfın yararına olduğunu ve ekonomik büyümenin patlama yapmasını sağlayacağını söyledi.

Beyaz Saray'da dün gazetecilere açıklama yapan Trump, kurumlar vergisinin azaltılmasını öngören ve daha çok zengin kesimin yararına olduğu gerekçesiyle eleştirilen vergi refomunun "ABD halkı için bir Noel hediyesi" olacağını ifade etti.

Trump, "Orta sınıf ve istihdam için fantastik bir şey olacak. Ve ben bu düzenlemeyle ekonomimizin inanılmaz iyi bir aşamaya geldiğini söyleyeceğim. Vergi yasası olmadan bu adımı atamayız" dedi.

Vergi düzenlemesi sayesinde ABD ekonomisindeki yüzde 3'lük büyümenin hızla artacağını kaydeden Trump, "Bence bu oran yüzde 6'yı bile bulabilir" diye konuştu.

Trump yönetiminin en büyük başarısı olacak

ABD Kongresi'ndeki Cumhuriyetçi üyeler, Temsilciler Meclisi ve Senato'dan geçen iki ayrı vergi tasarısını ortak bir yasa teklifine dönüştürmüştü.

İki haftalık uzlaşma sürecinin ardından ortaya çıkan tasarı, Kurumlar Vergisinin 2018 itibarıyla yüzde 35'ten yüzde 21'e indirilmesi öngörüyor. Amerikalı şirketlerin sabırsızlıkla beklediği indirimli vergi oranı, daha önce onaylanan iki tasarıda yüzde 20 seviyesindeydi.

Vergi reformunun hayata geçmesinin, yasama süreci bakımından zor bir yıl geçiren Trump yönetiminin en büyük başarısı olacağı ifade ediliyor.

ABD'de vergi tasarısı haftaya oylanacak

Kaynak: Reuters