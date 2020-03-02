Trump'tan virüs açıklaması: Aşı için İlerleme sağlandı

02 Mart 2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Çin'in ardından Asya ülkeleri, İran ve İtalya'da etkisini şiddetli bir şekilde hissettiren koronavirüs için ilaç şirketleri aşı geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Henüz sonuçlar iddiaların ötesine geçemezken bilimsel olarak ispatlanmış bir ilaç veya tedavi bulunmuyor.



ABD Başkanı Donal Trump ve Başkan Yardımcı Mike Pence'ten bugün koronavirüs aşısı ile ilgili önemli açıklamalar geldi.



Trump, ilaç şirketleri ile koronavirüs konusunda tedavi ve aşı konusunda ilerlemeyi konuşuyoruz, ilerleme sağlandı" derken; Pence ise, ABD virüs kitleri konusunu çözme sürecinde olduğu ifade etti.