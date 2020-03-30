Trump'tan virüs uyarısı: 30 Nisan'a kadar evinizde kalın

30 Mart 2020

Koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, vatandaşlarına 30 Nisan'a kadar evinizde kalın çağrısı yaptı. Trump, "Yetkililer, Nisan sonuna kadar koronavirüs konusunda gerçek bir ilerleme görmeyi bekliyorlar" dedi.

Trump, Putin ile görüşecek

Trump açıklamasında bugün Putin'e petrol ve diğer konuları görüşme çağrısı yapacağını da belirtti ve 'Suudi Arabistan ve Rrusya, petrol konusunda çıldırmış durumdalar" dedi. Trump, Putin ile yaptırımları da görüşebileceğini söyledi.



Trump'ın açıklamalarından öne çıkan diğer mesajlar şöyle:

-New York kentinde yeni hastane ve 4 tıbbı merkez bugün açılıyor

-Hükümet hastanelere çok fazla ekipman dağıtıyor

-ABD, diğer ülkelerle karşılaştırıldığında çok düşük ölüm oranına sahip

-Eğer ABD hiçbir şey yapmasaydı 2,2 milyon insan koronavirüsten ölebilirdi

-Mümkün olan en az ölümünün yaşanması için bir şeyler yapmak istiyoruz

-Daha basit, kolay ve hızlı testler yakında hazır olacak