Trump'tan yapay zeka şirketlerinin önünü açacak kararname

Yapay zeka yarışında Çin'i geride bırakarak yarışı kazanmaları gerektiğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu alandaki şirketlerin önünü önemli ölçüde açacak 3 başkanlık kararnamesine imza attı. Çin'le ABD arasındaki yapay zeka yarışına değinen Trump, bu kararname ile Amerikan firmalarının Çinli firmalar karşısında avantaj sağlayacağını savundu.

Yapay zeka yarışında Çin'in önündeyiz

Yapay zeka yarışında Çin'in önemli ölçüde önünde olduklarını savunan Trump, Çin'le girdikleri küresel rekabeti kesinlikle kazanmaları gerektiğini, bunun için söz konusu 3 kararnameyi imzaladığını dile getirdi.

ABD'nin teknolojik üstünlüğünü sürdürmesinin yapay zeka alanındaki gelişmelerle doğrudan ilgili olduğunu anlatan Trump, bu alanda çalışan şirketlere büyük iş düştüğünü ve kendilerinin bu firmalara büyük yatırım kolaylığı sağlayacaklarını vurguladı.

ABD'nin yapay zeka eylem planı

Trump'ın ocak ayında imzaladığı kararname doğrultusunda Beyaz Saray da dün "Yapay Zeka Eylem Planı"nı açıklamıştı.

Yapay zeka yarışını kazanmanın Amerikan halkı için refahı, ekonomik rekabet gücünü ve ulusal güvenliği kapsayan yeni bir altın çağ başlatacağına vurgu yapılan açıklamada, planın adımlarının 3 temel başlık altında ve 90’ı aşkın federal politika eylemiyle ortaya konduğu belirtilmişti.

Açıklamada, bu temel başlıkların "inovasyonun hızlandırılması", "Amerikan yapay zeka altyapısının inşası" ve "uluslararası diplomasi ve güvenlikte liderlik" olduğu aktarılmıştı.

Yapay Zeka Eylem Planı'ndaki öne çıkan politikalara değinilen açıklamada, Amerikan yapay zekasının ihracı, veri merkezlerinin hızla kurulmasının teşviki, inovasyon ile uygulamanın önünün açılması ve modellerde ifade özgürlüğünün korunması gibi politikalara işaret edilmişti.

Yapay zeka ve kripto çarı David Sacks ise yapay zekanın, küresel ekonomiyi dönüştürme ve dünyadaki güç dengesini değiştirme potansiyeline sahip devrim niteliğinde bir teknoloji olduğuna dikkati çekmişti.