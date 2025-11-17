Trump'tan yaptırım mesajı! Rusya ve İran ile ticaret yapanlar hedef alınacak

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Rusya ile ticari ilişkilerini sürdüren ülkelere yönelik kapsamlı yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını açıkladı. Trump, söz konusu girişime destek verdiğini belirterek bunun kendisi için 'tamam' olduğunu söyledi.

"İran'ın da listeye dahil edebiliriz"

Trump, açıklamasında, "Cumhuriyetçiler, Rusya ile iş yapan herhangi bir ülkeye çok ağır yaptırımlar getiren bir yasa hazırlıyor" ifadelerini kullanarak, İran'ın da bu listeye dahil edilebileceğini dile getirdi. Bu kapsamda, "Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ciddi şekilde yaptırıma tabi tutulacak. İran'ı da formüle ekleyebiliriz" dedi.

Yaptırım fikrinin kendi önerisi olduğunu da vurgulayan Trump, "Bildiğiniz gibi, ben önerdim. Rusya ile iş yapan herhangi bir ülke çok ağır şekilde yaptırıma uğrayacak" sözleriyle tavrını yineledi.

İran seçeneği yeni bir gerginlik başlığına dönüşebilir

Tasarı hayata geçerse, özellikle enerji, savunma ve finans sektörlerinde Rusya ile işbirliği yapan ülkelerin doğrudan etkilenmesi bekleniyor. İran'ın bu çerçeveye dahil edilme ihtimali ise ABD'nin dış politika gündeminde tansiyonu artırabilecek yeni bir tartışma alanı yaratıyor.

Kongre gündemine taşınması bekleniyor

Cumhuriyetçilerin hazırladığı düzenlemenin, Moskova'ya yönelik baskıyı yükseltmeyi ve Rusya ile yakın ekonomik bağları bulunan ülkelerin tutumlarını yeniden değerlendirmeye zorlamayı amaçladığı belirtiliyor. Tasarının ayrıntılarının önümüzdeki günlerde Kongre gündemine taşınması bekleniyor.