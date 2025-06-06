Trump'tan yaptırım sinyali! Ukrayna ve Rusya’ya uyardı: Tango için iki kişi gerekir

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair mesajlar veren Trump, gerekirse her iki ülkeye de yaptırım uygulayabileceklerini belirtti.

Putin ile yaptığı iki saatlik telefon görüşmesine değinen Trump, "Ukrayna savaşı parkta kavga eden iki çocuğa benziyor. Bazen bir süre kavga etmelerine izin vermek gerekir" ifadelerini kullandı. Trump, bu savaşın kendi başkanlığı döneminde asla başlamayacağını da iddia ederek, "Şu anda ölenlerin sayısı açıklanandan çok daha fazla" dedi.

Trump, Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulanıp uygulanmayacağına dair bir soruya, “Durmayacağını anladığımda, çok sert olacağız. Her iki ülkeye de olabilir. Tango yapmak için iki kişi gerekir. Aklımda bir son tarih var” yanıtını verdi. Trump, bu süreci kendi zamanlamasına göre yöneteceğini belirtti.

Musk’a sitem: “Hayal kırıklığına uğradım”

Toplantıda, Elon Musk’a da göndermede bulunan Trump, Musk’ın vergi indirimi yasasına yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. "Musk’ı her zaman sevdim ama son eleştirileri beni hayal kırıklığına uğrattı" diyen Trump, elektrikli araç zorunluluğunun kaldırılmasının Musk’ı rahatsız ettiğini söyledi. “Musk bu tasarıyı herkesten iyi biliyordu ama sonra sorun çıkardı” ifadelerini kullandı.

Trump, Musk’ın önerdiği NASA yöneticisi adayını da uygun bulmadığını belirterek, "Ona çok yardımcı oldum ama beklentileri doğru değildi" dedi.

Musk’ın kendisine yönelik tutumunun zamanla değiştiğini öne süren Trump, “Benden ayrılan ilk kişi o değildi. Bazı kişiler görevden ayrıldıktan sonra bir anda eleştirmen oluyor” dedi. Musk’ın kendisine veda partisi düzenlediğini ve üzerinde “Trump her konuda haklıydı” yazılı şapka taktığını hatırlatan Trump, "Sonra ne olduysa oldu" diyerek sitemini yineledi.

AB ile ticaret, Çin ile temas

Trump, Avrupa Birliği ile ticaret müzakerelerinde Almanya'nın önemli bir rol oynadığını belirtti. Yüzde 50’ye varan gümrük vergilerinin hâlâ masada olduğunu kaydeden Trump, “Ya tarifelerle ilerleriz ya da iyi bir anlaşma yaparız” dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile sabah saatlerinde telefonla görüştüğünü belirten Trump, Şi tarafından Çin’e davet edildiğini ve eşiyle birlikte bu ziyareti gerçekleştireceklerini açıkladı. Görüşmenin "karmaşık konuları netleştirdiğini" söyleyen Trump, Çinli öğrencilerin ABD’ye gelişinin devam edeceğini ancak güvenlik denetiminden geçmeleri gerektiğini de sözlerine ekledi.

Merz: “Bu savaşı hep birlikte durdurmalıyız”

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise açıklamasında, Ukrayna-Rusya Savaşı’nın sonlandırılmasının küresel bir sorumluluk olduğunu belirtti. "Bu savaşı durdurmak hepimizin görevi. ABD burada kilit bir aktör" diyen Merz, Ukrayna’ya desteklerinin süreceğini, Rusya’nın ise sivilleri ve enerji altyapısını hedef aldığını ifade etti.