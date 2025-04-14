Trump’tan yarı iletken açıklaması: Oran gelecek hafta belli olacak

ABD Başkanı Donald Trump, yarı iletken ve çip sektörüne yönelik yeni bir gümrük vergisi uygulamasına hazırlandıklarını açıkladı. Air Force One uçağında gazetecilere açıklamalarda bulunan Trump, ithal yarı iletkenlere getirilecek gümrük vergisinin oranını gelecek hafta açıklayacağını belirtti.

Trump, “Gümrük vergileri çok da uzak olmayan bir gelecekte yürürlüğe girecek. Çiplerimizi, yarı iletkenlerimizi ve diğer şeyleri ülkemizde üretmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu adımın, ABD'nin stratejik teknolojilerde yurt içi üretimi artırmayı hedefleyen politikalarının bir parçası olduğu değerlendirilirken, Trump bazı şirketlere esneklik tanınabileceğini de dile getirdi.

Teknoloji sektörünü doğrudan etkileyebilecek bu kararın, özellikle iPhone ve tablet gibi elektronik ürünler üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.

Bu konudaki bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bu çok yakında açıklanacak ve bunu tartışacağız, ancak şirketlerle de konuşacağız. Bilirsiniz, belli bir esneklik göstermeniz gerekir. Kimse bu kadar katı olmamalı" dedi.

Trump ayrıca, ilaç ürünlerine yönelik yeni bir gümrük vergisi düzenlemesinin de "çok hızlı bir şekilde" açıklanacağını söyledi.

“İlaçlarımızı ABD'de ürettireceğiz, böylece savaş durumunda, her ne olursa olsun, Çin'e ve diğer çeşitli ülkelere güvenmeyeceğiz. Bu iyi bir fikir değil” diyen Trump bu alandaki hedeflerini de net bir şekilde ortaya koydu.