Trump'tan 'yasa dışı' protestolara izin veren okullara yaptırım!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında yaptığı bir açıklamada, üniversite kampüslerindeki gösterilerle ilgili sert tedbirler alacaklarını belirtti.

Trump, "Yasa dışı protestolara izin veren herhangi bir okul veya üniversitenin tüm federal fonları durdurulacaktır. Provokatörler hapse gidecek ve/veya geldikleri ülkeye kalıcı olarak geri gönderilecektir." ifadelerini kullandı.

Öğrenciler tutuklanabilir

Geçen yıl ülke geneline yayılan Gazze gösterileri ile ilgili açıklamalarında bu tür gösterilere izin verilmemesi gerektiğini ve bu göstericilerin suç işlediğini savunan Trump, bugünkü açıklamasında, bu gösterilere katılan Amerikalı öğrencilerin de okullarından atılacağını ve suça bağlı olarak tutuklanabileceklerini belirtti.

Mesajını, "Artık maske yok!" diye bitiren Trump'ın kampüs gösterilerine ilişkin açıklaması, ABD'deki ifade özgürlüğü ve gösteri yapma hakkı ile ilgili tartışmaları alevlendirdi.

Trump'ın paylaşımına Cumhuriyetçiler destek verirken, daha Demokrat eğilimli kullanıcıların bu tedbirleri "ifade özgürlüğüne aykırı" şeklinde yorumlamaları dikkati çekti.