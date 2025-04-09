Trump'tan yatırım mesajı: Alım yapmak için harika zaman

Trump, tırmanan tarife geriliminin ABD borsalarını sarsması sonrasında Truth Social hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında "Sakin olun." ifadelerine yer veren Trump, her şeyin yoluna gireceğini ve ABD'nin her zamankinden daha büyük ve daha iyi olacağını kaydetti.

Trump, "Satın almak için harika bir zaman." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın paylaşımı sonrasında, güne düşüşle başlayan Dow Jones ile S&P 500 endeksleri, kayıplarını tersine çevirdi. Nasdaq endeksindeki yükselişin hızlanması da dikkati çekti.