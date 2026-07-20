Trump'tan yeni Air Force One açıklaması: En üst seviyeye çıkarılacak

Trump, Katar tarafından kendisine verilen yeni Air Force One uçağının savunma sistemlerine ilişkin tartışmaların ardından uçağın modernize edileceğini açıkladı. Trump birkaç hafta önce de Ankara'daki NATO zirvesine bu uçakla gelmiş ancak dönüşte farklı bir uçakla seyahat etmişti.

New York Times gazetesinin haberine göre, Trump New Jersey'den Washington'a dönmesinin ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Füze savunma sistemi bulunmuyor

Bir gazetecinin "Bu uçakta füze savunma sistemi bulunmuyor. Neden bu uçakla uçuyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Trump, uçağın çok fazla donanımının olduğu yorumunda bulunarak, "Anladığım kadarıyla yaklaşık bir ay içinde onu en üst seviyeye çıkarmak için gönderecekler." ifadesini kullandı.

Trump, söz konusu sürecin yaklaşık bir ay süreceğini kaydederken, uçağa hangi özellikler ekleneceğine dair detay vermedi.

New York Times'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, yeni başkanlık uçağının, füze savunma yetenekleri dahil önceki modelde bulunan savunma yeteneklerine sahip olmadığı iddia edilmişti.​​​​​​​