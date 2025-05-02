Trump’tan yeni bütçe hamlesi! Savunma artıyor, sosyal harcamalar azalıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 mali yılına ilişkin bütçe teklifinde, savunma ve sınır güvenliği alanlarına öncelik verilirken; çevre programları, yenilenebilir enerji, eğitim ve dış yardımlar gibi askeri olmayan kalemlerde ciddi kısıtlamalara gidilmesi bekleniyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, bu kapsamda isteğe bağlı, askeri olmayan harcamalarda yaklaşık 160 milyar dolarlık bir azalma öngörülüyor.

Cuma günü kamuoyuna sunulması bekleniyor

Gazetenin edindiği bilgilere göre, Cuma günü kamuoyuna sunulması beklenen yeni bütçe taslağı, askeri olmayan isteğe bağlı harcamaları mevcut tahminlerin %22,6 altına çekerek 2026 yılı için 557 milyar dolar seviyesine indirmeyi hedefliyor.

Her ne kadar bu bütçe önerisinin yasalaşması kesin olmasa da, yönetimin gelecek döneme dair önceliklerini ortaya koyması açısından sembolik bir anlam taşıyor.

Harcama azaltma stratejisinin parçası

Bu kesinti planı, iş insanı Elon Musk’ın başkanlığını yaptığı yeni kurulan Devlet Verimliliği Dairesi (DOGE) tarafından yürütülen daha geniş kapsamlı bir harcama azaltma stratejisinin parçası. DOGE'nin hedefi, yalnızca gelecek yıl içinde 150 milyar dolar tasarruf sağlamakla kalmayıp, uzun vadede bu rakamı 1 trilyon dolara çıkarmak.